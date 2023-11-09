Бывшего вице-мэра Белгорода Романчукевича подозревают в мошенничестве на 28 млн рублей

Алексей Романчукевич, по версии следствия, занимал деньги у коммерческих фирм, однако не собирался их возвращать.

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Бывшего вице-мэра Белгорода Алексея Романчукевича подозревают в мошенничестве на 28 миллионов рублей. Эту информацию «Звезде» подтвердили в ГУ СК по региону. В управлении уточнили, что незаконные действия Романчукевича не были связаны с его должностными обязанностями.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

По версии следствия, бывший вице-мэр в период с 2021 по 2023 год брал в долг деньги у коммерческих фирм, обещая вернуть все с процентами. Однако, судя по всему, Романчукевич изначально не собирался ничего возвращать.

Ранее стало известно, что в Москве пресекли деятельность ОПГ, члены которой разводили мужчин на деньги во время свиданий в Алексеевском районе столицы. Сотрудники СК задержали 36 человек. Заведено уголовное дело по факту мошенничества.