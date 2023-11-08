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В Москве пресекли работу ОПГ, члены которой выманивали деньги у мужчин на свиданиях

Елизавета Егорова
16:52 08.11.2023
Члены ОПГ находили мужчин через Интернет, после на свиданиях заставляли их оплачивать заказы, а сами скрывались с места преступления.
В Москве пресекли работу ОПГ, члены которой выманивали деньги у мужчин на свиданиях
© Фото: СК РФ
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В Алексеевском районе Москвы пресекли преступные действия ОПГ. Члены группировки знакомились с мужчинами через Интернет, а на личных встречах предлагали пойти в заранее определенные места, где делали заказы, за которые мужчины вынуждены были платить. После этого женщины скрывались с места преступления.

«...Знакомились в Интернете с мужчинами <...> В ходе последующего времяпрепровождения злоумышленницы предлагали мужчинам посетить заранее определенное с соучастниками заведение, где делали заказ по завышенной стоимости», - говорится в сообщении московского СК.

Следственный комитет занимается расследованием уголовного дела по факту мошенничества. В рамках дела задержаны 36 человек, а более чем в 10 заведениях провели обыски. Следователи наведались и в те «кафе», куда члены группировки заманивали «влюбленных».

Ранее стало известно, что замглавы МВД Дагестана Руфата Исмаилова заключили под стражу до 2 января. Его обвиняют во взяточничестве в особо крупном размере. Исмаилов вину не признал.

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