Путин: сдвиги в мире заставляют РФ приобретать новые экономические компетенции

Владимир Путин отметил, что позитивные изменения в структуре экономики России можно сравнить с эпохой индустриализации.

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Президент России Владимир Путин заявил, что сдвиги в мире заставляют страну приобретать новые экономические компетенции.

«У нас сдвиги реальные, и в хорошем направлении, с учетом сегодняшней международной композиции, так скажем, побуждают российскую экономику восстанавливать имеющуюся ранее и приобретать новые компетенции, и нам это удается», - сказал Путин по итогам российско-казахстанских переговоров в Астане.

Владимир Путин в качестве примера упомянул, что доля переработки сегодня составляет 43 процента в структуре роста экономике, чего никогда не было в истории современной России. Все это, добавил Путин, можно сравнить разве что с периодом индустриализации.

Кроме этого, сообщается, что в ходе прошедших переговоров Россия и Казахстан договорились поддерживать архитектуру мира и безопасности.