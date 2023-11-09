РФ и Казахстан договорились поддерживать архитектуру мира и безопасности

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Москва и Астана договорились вместе поддерживать международную архитектуру мира, равной и неделимой безопасности. Об этом сказано в совместном заявлении по итогам беседы президента РФ Владимира Путина с его казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Текст документа публикует пресс-служба Кремля.

В совместном заявлении российского и казахстанского лидеров сказано и о намерении сторон отстаивать соблюдение целей и принципов Устава ООН, содействовать укреплению роли Организации в вопросах, касающихся поддержания мира и безопасности, а также реагирования на глобальные вызовы и угрозы.

В пункте договора, касающегося задач на стратегическую перспективу, говорится, что РФ и Казахстан будут способствовать построению открытой мировой экономики и содействовать либерализации и упрощению условий товарообмена и инвестиций.