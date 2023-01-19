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Президент Казахстана прекратил работу нижней палаты парламента

Марина Крижановская
14:44 19.01.2023
Токаев выразил надежду, что обновленные составы депутатов продолжат плодотворно работать и «придадут новый импульс всесторонней модернизации» республики. 
Президент Казахстана прекратил работу нижней палаты парламента
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
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Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев заявил о роспуске им нижней палаты парламента - мажилиса. Также досрочно прекращены полномочия депутатов маслихатов (местных представительных органов).

Приводится информация, что внеочередные выборы депутатов мажилиса состоятся 19 марта 2023 года. Выборы депутатов маслихатов всех уровней будут назначены Центральной избирательной комиссией (ЦИК РК). Соответствующие сведения размещены на официальном сайте президента Республики Казахстан.

«В соответствии с Конституцией, после консультаций с председателями палат парламента и премьер-министром мною подписаны указы о роспуске мажилиса и досрочном прекращении полномочий маслихатов», - гласит информация.

Токаев поблагодарил прекративших свою работу депутатов за их активный и плодотворный труд. Также он выразил надежду, что «обновленные составы депутатов продолжат работать в таком же формате и придадут новый импульс всесторонней модернизации» республики. 

Вместе с тем казахстанский президент обратил внимание на проведенную ранее конституционную реформу, «поддержанную гражданами на общенациональном референдуме», согласно которой представительная ветвь власти «перешла на новые, более справедливые и конкурентные правила формирования».

В ноябре минувшего года Касым-Жомарт Токаев одержал победу на выборах в Казахстане с 81,31% голосов. Согласно окончательным данным Центральной избирательной комиссии, явка на досрочных президентских выборах в Казахстане составила 69,44%. Напротив графы «Против всех» свою галочку поставили 5,80% избирателей.

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