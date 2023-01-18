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В Роскосмосе сообщили о подготовке орбиты МКС к полетам двух кораблей в беспилотном режиме

Игнат Далакян
19:10 18.01.2023
В Роскосмосе сообщили, что орбита МКС скорректирована двигателями грузового корабля «Прогресс МС-20» к приземлению «Союза МС-22» и запуска «Союза МС-23» в беспилотном режиме.
В Роскосмосе сообщили о подготовке орбиты МКС к полетам двух кораблей в беспилотном режиме
© Фото: Roscosmos, Globallookpress
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Для обеспечения запуска корабля «Союз МС-23» и приземления «Союза МС-22» была скорректирована орбита МКС. Об этом сообщили в Роскосмосе.

«Двигатели грузового корабля «Прогресс МС-20», пристыкованного к служебному модулю "Звезда" российского сегмента МКС, были включены в 17:57 по московскому времени. Они проработали 591,4 секунды и выдали импульс величиной 0,95 м/с. По предварительным данным, после выполнения маневра средняя высота орбиты станции увеличилась на 1,6 км и составила 417,13 км», - говорится в сообщении.

В сообщении Роскосмоса также говорится, что за все время полета Международной космической станции была проведена 331 коррекция высоты ее орбиты, 180 - при помощи двигателей кораблей «Прогресс».

Ранее в Роскосмосе озвучили планы по безопасному возвращению на Землю космонавтов «Союз МС-22». В организации допустили эвакуацию экипажа Международной космической станции на двух разных кораблях.

Напомним, 15 декабря произошла разгерметизация системы охлаждения прибывшего ранее «Союза МС-22». Позже выяснилось, что причиной чрезвычайного происшествия послужил метеороид, который повредил внешнюю обшивку корабля. Госкомиссия пришла к выводу, что возвращаться на корабле с неисправной системой охлаждения нельзя. Было решено отправить «Союз МС-23» в беспилотном режиме. Неисправный «Союз» позже спустят на Землю без космонавтов.

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