В Хабаровске прошли крещенские купания в - 30

Низкие температуры - не препятствие для тех, кто соблюдает традицию с детства, и тех, кто решился попробовать впервые. Ведь купания закаляют тело и дух.

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В ночь на 19 января по всей стране отмечают православный праздник Крещение Господне. Показываем кадры с крещенских купаний в Хабаровске на реке Лене, где температура на улице ночью достигала - 30 градусов.

Во время крещения человеку прощаются все грехи. Как отметил Атаман Хутора Восточный Иван Васильевич, окунание в купель - это, как к крещение в детстве, когда ребенок становится негрешным.

«Сегодняшний день - это праздник для всех для нас православных. Это купание в освященной воде в Иордане. Очищение всех грехов, которые мы накопили за этот год. Сегодня та вода, которую освятил отец Константин, эта вода сегодня снимает все тяготы, все сложности, все те грехи, которые мы накопили», - поздравил с праздником Атаман Хутора Восточный Иван Васильевич.

Несмотря на погоду, бояться крещенских купаний не стоит. Как говорят участники, мороз не чувствуется. Кроме того, купания закаляют здоровье, укрепляют иммунитет и улучшают «качество жизни». Особенно, если следовать этому с детства, как Станислав Колесников.

«Я ныряю с 6 лет каждый год. Сейчас вот вылез - уже мороз не ощущается. Закаляться надо немного перед этим делом. Не надо бояться. У меня мама хотела четыре года. Три месяца месяца с ней позанимались, позакалялись, она зашла - даже не пискнула», - рассказывает Станислав.

Но никогда не поздно начать. Главное - подготовиться. Для всех участников бесплатно приготовили горячий чай и печенья. Для тех, кто в первый раз - штоф водки.

В Амурском заливе Владивостока температура воздуха -15. А с ветром ощущения как при -20. Чтобы окунуться в ледяную прорубь, нужно не только иметь крепкое здоровье, но и совершить морально-волевое усилие. Ведь температура воды опустилась до 0 градусов.