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Очищение души: как жители Дальнего Востока отмечают крещение Христово

Максим Низкодубов
Игнат Далакян
22:10 18.01.2023
Не смотря на температуру воды, которая опускается до 0 градусов, смелые жители Дальнего Востока выстраиваются в очередь, чтобы по традиции окунуться в освященную купель.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Амурском заливе Владивостока температура воздуха -15. А с ветром ощущения как при -20. Чтобы окунуться в ледяную прорубь, нужно не только иметь крепкое здоровье, но и совершить морально-волевое усилие. Ведь температура воды опустилась до 0 градусов.

Первыми в России крещение Христово традиционно отмечают жители Дальнего Востока. Самые храбрые, укутавшись в полотенца и переминаясь с ноги на ногу, выстроились в очередь на набережной Владивостока еще до начала Божественной литургии.

Богослужение и чин освящения воды в купели - только после этого таинства путь в Иордань для православных христиан открыт.

«Мы этот праздник называем Богоявление. Очень интересное такое слово. Вообще русский язык, великий и могучий погружает нас в такие интересные смыслы. Бог явился. И мы видим в этом празднике троицу», - рассказал священник Владивостокской епархии Русской православной церкви Иерей Димитрий.

По традиции, верующие троекратно окунаются в освященной купели и осеняют себя крестным знамением. При этом нырять с головой не рекомендуют - ни медики, ни сотрудники церкви. Несмотря на холода, опустится в прорубь пришли сотни горожан всех возрастов. Впечатления - самые яркие.

«Это какие-то непередаваемые ощущения. Это вот как в горы первый раз приходишь, залезаешь на гору. И говорить нечего. Просто хочется молчать и наслаждаться процессом», - поделилась жительница Владивостока Зоя Черепанова.

Особенно эффектно выглядит исход из купели. Мокрых людей сопровождают густые клубы пара. Одни выскакивают из воды и тут же бегут в тепло. Но есть и те, кто неторопливо вытирается, остается рядом с Иорданью и дает советы тем, кто окунается впервые.

«Для начала хорошо побегать трусцой в кроссовочках. В шортах. Разогреться хорошо. Потом можно ножки смочить. Попариться. Облиться. Попариться. И уже потом окунуться», - советует жительница Владивостока Елена Тройдова.

Жительница Владивостока Олеся со звучной фамилией Мороз к православным традициям с малых лет приучает и двух своих детей. Женщина признается - крещенские купания для нее - это очищение души.

«Иммунитет достаточно хороший. Практически не болеют. Мы это делаем, наверное, уже 5-ый год подряд. Они были совсем маленькие еще. Сначала на руках. А сейчас уже сами уже все получается. Ощущения прекрасные», - рассказывает Олеся Мороз.

Среди православных христиан и житель Южной Кореи Сон Бон, оказавшийся во Владивостоке по работе. Мужчина впервые пришел окунуться в прорубь, чтобы попытаться понять загадочную русскую душу.

«Да, первый раз. Поэтому очень боюсь. Все знакомые не рекомендуют мне окунаться. Нельзя! Опасно! Но я попробую. Я мужчина», - поделился житель Южной Кореи.

В Якутии по-настоящему крещенские морозы в -53 не отпугнули, а скорее подбодрили местных жителей. Так, род коренного якутянина Владимир Федорова насчитывает 400-летнюю историю. По мнению мужчины, за столько времени стойкость к аномальному холоду уже выработалась в генах.

Несмотря на то, что к суровой зиме здесь давно привыкли, для обряда омоновения в Якутске оборудовали крытый городок. В теплых палатках под присмотром медиков и сотрудников МЧС все желающие могут безопасно, разогреться, окунуться в купель и набрать святой воды.

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