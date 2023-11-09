Эксперт Насонов заявил, что арабы могут объединиться и вытеснить американцев с Ближнего Востока

Эксперт считает, что в арабском мире не хватает авторитетных лидеров, которые могли бы взять на себя ответственность и найти пути решения палестино-израильского конфликта.

© Фото: Israel Defense Forces, XinHua, Globallookpress

Отсутствие сильных и авторитетных лидеров в арабском мире стало одной из причин, по которым исламские страны не могут повлиять на ситуацию в секторе Газа. Об этом «Звезде» рассказал эксперт по безопасности, ветеран боевых действий Роман Насонов.

«Да, данное единство до настоящего времени было несильно скоординировано, потому что здесь надо принимать серьезнейшие исторические решения. Не на всех участках находятся лидеры, которые, во-первых, готовы к таким решениям, во-вторых, не у всех лидеров есть тот авторитет, который мог обеспечить качественное исполнение данного решения, и, в-третьих, нужно выстраивание долгосрочной политики в случае принятия данных решений», - пояснил аналитик.

Он добавил, что сейчас в арабском мире формируется несколько центров, которые пытаются объединиться и скоординировать свои действия.

«Я думаю, данные действия будут координироваться в арабском мире, и они изыщут то подбрюшье, то слабое место, которое будет вспорото для того, чтобы нанести максимальный ущерб и вытеснить со своего региона прежде всего американцев», - подчеркнул эксперт.

Насонов также добавил, что одна из целей объединенных усилий исламских стран - «уменьшить степень влияния израильских агрессоров на этой территории».

Ранее сообщалось о гуманитарной миссии по эвакуации онкобольных детей из сектора Газа через Египет в Турцию. Об этом договорились министры здравоохранения Израиля и Турции.