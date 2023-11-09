Анкара договорилась с Тель-Авивом о переводе в Турцию онкобольных детей из Газы

Больница турецко-палестинской дружбы была единственной, где лечили онкобольных в секторе Газа, сейчас клиника не может помогать пациентам, в том числе детям - их перевезут в Турцию.

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Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил о достигнутой договоренности с коллегой из Минздрава Израиля о переводе из сектора Газа в Турцию онкобольных детей. Они были пациентами единственной в Газе клинки по лечению онкологии - Больницы турецко-палестинской дружбы - и после ее закрытия остались без квалифицированной медпомощи.

«Я встретился с министром здравоохранения Израиля. Как министр здравоохранения и как врач, я ясно дал понять, что насилие любого рода неприемлемо», - приводит газета Turkiye заявление министра на встрече в комиссии по планированию и бюджету.

Коджа пояснил, что инициатива турецкой стороны - вывезти онкобольных из сектора Газа - нашла поддержку израильского министра.

«Я напомнил ему о нашей ответственности продолжать лечение невинных детей. Он также заявил, что мы были правы в этом вопросе», - рассказал Коджа.

Он заявил, что Турция ждет «пациентов, особенно детей, которые будут доставлены в Египет на машинах скорой помощи, а оттуда на машинах скорой помощи в Турцию для лечения».

«Мы начнем привозить онкобольных детей в Турцию как можно скорее», - подчеркнул Коджа.

Напомним, что Турция неоднократно поднимала тему гибели детей в секторе Газа, по этой причине президент страны Реджеп Эрдоган отменил официальный визит в Израиль. По последним данным, жертвами войны Израиля и ЦАХАЛ стали уже свыше 2 300 человек, в том числе 724 ребенка.