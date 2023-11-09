Набиуллина назвала главную проблему экономики России

Опросы около 13 тысяч российских компаний показали, что нехватка рабочих рук является основной проблемой российской экономики.

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На данный момент основной проблемой российской экономики является не денежный дефицит, а нехватка рабочих рук. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. По ее словам, такой вывод был сделан из опросов российских компаний.

«И основная проблема - не нехватка денег, а нехватка рабочей силы. И мы это видим, кстати, по опросам предприятий», - сказал Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению основных направлений денежно-кредитной политики регулятора в 2024-2026 годах.

Она уточнила, что в опросах, которые ЦБ берет во внимание, принимают участие около 13 тысяч российских предприятий.

Ранее стало известно, что глава Центробанка допустила повышение ключевой ставки до конца 2023 года. Набиуллина добавила, что в следующем году регулятор будет снижать ставку в зависимости от темпов инфляции.