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В МО РФ рассказали об уничтожении истребителями ВКС РФ вражеского штурмовика Су-25

13:40 19.01.2023
Как уточнил официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков, украинский самолет был сбит в районе Полтавки на территории ДНР.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"
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В Минобороны России сообщили об уничтожении украинского штурмовика Су-25 в небе ДНР. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Полтавка Донецкой Народной Республики сбит в воздухе самолет Су-25 воздушных сил Украины», - заметил Конашенков. 

Сбивала вражеские летательные аппараты за последние сутки и российская ПВО. Зенитчики уничтожили пять украинских беспилотников. Это произошло в районах Житловки, Червонопоповки и Кременной на территории ЛНР.

Игорь Конашенков подвел суточный итог ударов оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии. Нанесено огневое поражение 67 артиллерийским подразделениям врага, а также другим войскам противника в 98 районах. 

Официальный представитель российского оборонного ведомства озвучил актуальные данные потерь украинской военной техники. С начала спецоперации враг недосчитался 374 самолетов, 200 вертолетов, 2 903 беспилотников, 401 ЗРК, 7 569 танков и других боевых бронированных машин, 985 боевых машин РСЗО, 3 865 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8 113 единиц специальной военной автотехники. 

Также Конашенков заявил об уничтожении трех французских САУ CAESAR на Донецком направлении.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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