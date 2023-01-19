В МО РФ рассказали об уничтожении истребителями ВКС РФ вражеского штурмовика Су-25

Как уточнил официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков, украинский самолет был сбит в районе Полтавки на территории ДНР.

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"

В Минобороны России сообщили об уничтожении украинского штурмовика Су-25 в небе ДНР. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Полтавка Донецкой Народной Республики сбит в воздухе самолет Су-25 воздушных сил Украины», - заметил Конашенков.

Сбивала вражеские летательные аппараты за последние сутки и российская ПВО. Зенитчики уничтожили пять украинских беспилотников. Это произошло в районах Житловки, Червонопоповки и Кременной на территории ЛНР.

Игорь Конашенков подвел суточный итог ударов оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии. Нанесено огневое поражение 67 артиллерийским подразделениям врага, а также другим войскам противника в 98 районах.

Официальный представитель российского оборонного ведомства озвучил актуальные данные потерь украинской военной техники. С начала спецоперации враг недосчитался 374 самолетов, 200 вертолетов, 2 903 беспилотников, 401 ЗРК, 7 569 танков и других боевых бронированных машин, 985 боевых машин РСЗО, 3 865 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8 113 единиц специальной военной автотехники.

Также Конашенков заявил об уничтожении трех французских САУ CAESAR на Донецком направлении.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов