Армия Армия Армия

В МО РФ заявили об уничтожении трех французских САУ CAESAR на Донецком направлении

13:36 19.01.2023
Также, по словам официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова, украинская сторона потеряла за сутки на Донецком направлении до 80 боевиков.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

В Минобороны России рассказали об уничтожении трех украинских самоходных артиллерийских орудий CAESAR французского производства. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«На Донецком направлении подразделения Южного военного округа продолжали успешные наступательные действия и нанесли огневое поражение противнику в районах населенных пунктов Галицыновка, Красногоровка и Невельское Донецкой Народной Республики. За истекшие сутки на данном направлении уничтожено до 80 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три французские самоходные артиллерийские установки CAESAR, артиллерийская система М777 американского производства, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и две САУ "Акация"», - заявил Конашенков. 

Также на этом направлении удалось уничтожить склад боеприпасов врага в районе Карловки, а в районе населенного пункта Курахово была уничтожена украинская РЛС контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50.

Представитель российского оборонного ведомства также рассказал о ситуации на Южно-Донецком, Купянском и Краснолиманском направлениях. В ходе наступления на Южно-Донецком направлении подразделения Восточного военного округа заняли более выгодные рубежи. Также он озвучил потери вооруженных формирований Украины (ВФУ) на данном направлении в живой силе и военной технике. Уничтожено более 30 украинских боевиков, две боевые бронированные машины и три пикапа.

На Купянском направлении армейской авиацией и артиллерией Западного военного округа нанесено огневое поражение подразделениям двух украинских мехбригад в районе Новоселовского и Ивановки. Потери противника в личном составе превысили 30 человек.

На Краснолиманском направлении авиацией и артиллерией Центрального военного округа нанесено поражение подразделениям украинской десантно-штурмовой бригады в районе Серебрянки и мехбригады в районе Нововодяной. Также Конашенков отчитался об уничтожении склада украинских артиллерийских боеприпасов в районе Невского. Суточные безвозвратные и санитарные потери ВФУ на данном направлении превысили 60 человек.

В новой сводке о проведении специальной военной операции также говорится об уничтожении истребителями ВКС РФ украинского штурмовика Су-25.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:40 Армия
Видео
В МО РФ рассказали об уничтожении истребителями ВКС РФ вражеского штурмовика Су-25
12:19 В стране и мире
Видео
Лавров назвал своевременными договоренности России и Белоруссии в оборонной сфере
11:39 В стране и мире
Видео
В Херсонской области задержаны двое информаторов Киева
09:57 В стране и мире
ФСБ РФ возбудила дело о шпионаже в отношении гражданина США
09:03 В стране и мире
Украинские боевики атаковали Донецк шестью снарядами «натовского» калибра
Популярное
Видео
Путин рассказал, как у его мамы украли продуктовые карточки в блокадном Ленинграде
Видео
Очевидец снял видео падения пассажирского самолета в Непале
Видео
Дебоширы, беременная и поломка: что произошло в самолете Бангкок - Москва
Шойгу назначил начальника Генштаба Валерия Герасимова командующим Объединенной группировкой войск
Видео
«Дурака валяете»: Путин раскритиковал Мантурова за работу по заказам на самолеты
Принц Гарри признался в убийстве 25 человек на военной службе в Афганистане
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.