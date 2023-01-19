В МО РФ заявили об уничтожении трех французских САУ CAESAR на Донецком направлении

Также, по словам официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова, украинская сторона потеряла за сутки на Донецком направлении до 80 боевиков.

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В Минобороны России рассказали об уничтожении трех украинских самоходных артиллерийских орудий CAESAR французского производства. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«На Донецком направлении подразделения Южного военного округа продолжали успешные наступательные действия и нанесли огневое поражение противнику в районах населенных пунктов Галицыновка, Красногоровка и Невельское Донецкой Народной Республики. За истекшие сутки на данном направлении уничтожено до 80 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три французские самоходные артиллерийские установки CAESAR, артиллерийская система М777 американского производства, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и две САУ "Акация"», - заявил Конашенков.

Также на этом направлении удалось уничтожить склад боеприпасов врага в районе Карловки, а в районе населенного пункта Курахово была уничтожена украинская РЛС контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50.

Представитель российского оборонного ведомства также рассказал о ситуации на Южно-Донецком, Купянском и Краснолиманском направлениях. В ходе наступления на Южно-Донецком направлении подразделения Восточного военного округа заняли более выгодные рубежи. Также он озвучил потери вооруженных формирований Украины (ВФУ) на данном направлении в живой силе и военной технике. Уничтожено более 30 украинских боевиков, две боевые бронированные машины и три пикапа.

На Купянском направлении армейской авиацией и артиллерией Западного военного округа нанесено огневое поражение подразделениям двух украинских мехбригад в районе Новоселовского и Ивановки. Потери противника в личном составе превысили 30 человек.

На Краснолиманском направлении авиацией и артиллерией Центрального военного округа нанесено поражение подразделениям украинской десантно-штурмовой бригады в районе Серебрянки и мехбригады в районе Нововодяной. Также Конашенков отчитался об уничтожении склада украинских артиллерийских боеприпасов в районе Невского. Суточные безвозвратные и санитарные потери ВФУ на данном направлении превысили 60 человек.

В новой сводке о проведении специальной военной операции также говорится об уничтожении истребителями ВКС РФ украинского штурмовика Су-25.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов