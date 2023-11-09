Токаев: санкции на семена и удобрения вредят продовольственной безопасности

Аграрии России и Казахстана должны в полном объеме и по доступным ценам получать качественные удобрения, сказал Токаев.

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Необходимо прекратить действие санкций на продукты питания, удобрения и семена, так как это несет угрозу для глобальной продовольственной безопасности. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Для укрепления глобальной продовольственной безопасности продукты питания, удобрения, семена должны быть выведены из-под действия международных санкций», - приводит Sputnik слова казахского лидера.

Токаев подчеркнул, что Россия и Казахстан не должны соревноваться друг с другом на рынке удобрений ЕАЭС. Аграрии обоих государств должны в полном объеме и по доступным ценам получать удобрения хорошего качества.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на Форуме межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана, заявил, что РФ уверенно удержит первенство по экспорту пшеницы. По его словам, страна поставляет за границу 60 миллионов тонн злака.