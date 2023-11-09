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Путин заявил, что Россия удержит первенство по экспорту пшеницы

Елизавета Егорова
11:23 09.11.2023
Россия намерена уверенно удержать первенство по экспорту пшеницы, заявил Владимир Путин на форуме в Казахстане.
Путин заявил, что Россия удержит первенство по экспорту пшеницы
© Фото: ТРК «Звезда»
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Президент России Владимир Путин заявил, что страна уверенно удержит первенство по экспорту пшеницы, так как в этом году отличный урожай. По его словам, экспортный потенциал РФ демонстрирует те же показатели - 60 миллионов тонн.

«Экспортный потенциал сохранится на уровне 60 миллионов тонн, и мы уверенно удержим, безусловно, первое место в мире по экспорту», - сказал Путин на Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

Кроме того, российский лидер отметил важность этого товара в мире.

Напомним, что Путин прибыл в Казахстан утром 9 ноября по приглашению президента страны Касым-Жомарта Токаева. На повестке встреч у лидеров стоит обсуждение региональных и международных проблем, а также вопросы взаимодействия на евразийском пространстве.

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