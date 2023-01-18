Сергей Лавров прибыл в Минск с рабочим визитом

Среди тем предстоящего совместного заседания МИД Белоруссии и России - противодействие линии Запада на политизацию международных организаций.

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Министр иностранных дел Сергей Лавров прилетел в Минск для участия в ежегодном совместном заседании коллегий МИД Белоруссии и России. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«Запланирована встреча с Президентом Республики Беларусь А.Г.Лукашенко и переговоры с Министром иностранных дел Республики Беларусь С.Ф.Алейником, в ходе которых будут обсуждены текущие вопросы двустороннего сотрудничества, союзного строительства и актуальные международные и региональные проблемы», - уточнили в МИД программу визита.

Среди тем, которые предстоит обсудить дипломатам двух стран на совместной коллегии, сотрудничество на многосторонних площадках в сфере контроля над вооружениями, противодействие линии Запада на политизацию международных организаций экономической и правозащитной направленности.

Ранее сообщалось, что визит Лаврова в Белоруссию был запланирован на декабрь и перенесен из-за смерти круководителя белорусского внешнеполитического ведомства Владимира Макея.