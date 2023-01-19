Историк из Белоруссии привез книги в подарок Лаврову

Сергей Лавров находится в Минске для участия в ежегодном совместном заседании коллегий МИД Белоруссии и России.

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Известный белорусский историк и публицист Владимир Лиходедов подготовил подарок министру иностранных дел России Сергею Лаврову во время его визита в Минск. Так, Лиходедов намерен подарить главе МИД РФ две книги собственного авторства, посвященные Отечественной войне 1812 года.

Первая книга «Хронология Отечественной войны на старых почтовых открытках и в графике» рассказывает о работах художников, иллюстрирующих батальные сцены. Второе произведение повествует о памятниках, посвященных войне и созданных до революции. Книги Лиходедов представил во время своей авторской тематической выставки, посвященной событиям XIX века. Организатор мероприятия будет награжден орденом Дружбы.

Напомним, Сергей Лавров 18 января прилетел в Минск для участия в ежегодном совместном заседании коллегий МИД Белоруссии и России. Среди тем предстоящего совместного заседания МИД Белоруссии и России - противодействие линии Запада на политизацию международных организаций.