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В Херсонской области задержаны двое информаторов Киева

Алексей Курильченко
11:39 19.01.2023
Один из задержанных осознал, что из-за его действий могли погибнуть российские военнослужащие и решил написать явку с повинной.
© Видео: ГУ МВД по Херсонской области © Фото: ГУ МВД по Херсонской области
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В Херсонской области сотрудники полиции задержали двух информаторов, которые передавали Киеву информацию о расположении российской военной техники и личного состава. Первый подозреваемый был задержан 11 января - в его телефоне обнаружена переписка, которая подтверждает факт передачи сведений украинским боевикам. Второй подозреваемый был задержан спустя два дня.

«Им оказался 38-летний мужчина, проживающий в селе Коханы Скадовского района. Осознав, что от его действий могли погибнуть российские военнослужащие, мужчина принял решение написать явку с повинной. Он признался, что с марта прошлого года около 10 раз переслал сведения о перемещении и дислокации российских военных и координаты военных объектов», - говорится в Telegram-канале регионального управления МВД.

Ранее Федеральная служба безопасности России возбудила уголовное дело против американца по статье о шпионаже. Гражданин США подозревается в сборе информации по биологической тематике.

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