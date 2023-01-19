В Херсонской области задержаны двое информаторов Киева

Один из задержанных осознал, что из-за его действий могли погибнуть российские военнослужащие и решил написать явку с повинной.

© Видео: ГУ МВД по Херсонской области © Фото: ГУ МВД по Херсонской области

В Херсонской области сотрудники полиции задержали двух информаторов, которые передавали Киеву информацию о расположении российской военной техники и личного состава. Первый подозреваемый был задержан 11 января - в его телефоне обнаружена переписка, которая подтверждает факт передачи сведений украинским боевикам. Второй подозреваемый был задержан спустя два дня.

«Им оказался 38-летний мужчина, проживающий в селе Коханы Скадовского района. Осознав, что от его действий могли погибнуть российские военнослужащие, мужчина принял решение написать явку с повинной. Он признался, что с марта прошлого года около 10 раз переслал сведения о перемещении и дислокации российских военных и координаты военных объектов», - говорится в Telegram-канале регионального управления МВД.

Ранее Федеральная служба безопасности России возбудила уголовное дело против американца по статье о шпионаже. Гражданин США подозревается в сборе информации по биологической тематике.