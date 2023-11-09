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Российские власти закроют ряд лазеек по уклонению от налогов

Игнат Далакян
11:36 09.11.2023
В документе отмечается, что часть поправок касается регулирования трансфертного ценообразования.
Российские власти закроют ряд лазеек по уклонению от налогов
© Фото: Игорь Зарембо, РИА Новости
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Российское правительство доработало проект поправок в Налоговом кодексе, которые призваны закрыть некоторые лазейки по уклонению от уплаты налогов.

Как передает РБК со ссылкой на текст законопроекта, значительная часть поправок затрагивает вопросы регулирования трансфертного ценообразования. В частности, возрастают суммы штрафов за нарушения, а также расширяется круг взаимозависимых лиц и меняется порядок доначисления налогов в случае обнаружения нерыночных цен в сделках.

Однако из документа следует, что законопроект предусматривает ряд послаблений для налогоплательщиков. Одним из таких послаблений является смягчение последствий отмены соглашений об избежании двойного налогообложения для некоторых видов доходов.

Ранее российский министр финансов Антон Силуанов в ходе заседания Комитета Госдумы по бюджету заявил о решении не менять базовые налоги в ближайшие три года. Он также добавил, что не планируется взимать сверхприбыль с компаний.

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