Силуанов заявил о решении не менять базовые налоги в ближайшие 3 года

Министр финансов России добавил, что взимать налог на сверхприбыль с компаний больше не планируется.

© Видео: Госдума РФ © Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости

У Минфина нет планов менять ставки базовых налогов в предстоящий трехлетний период, включая налог на доходы физических лиц. Об этом заявил 16 октября министр финансов России Антон Силуанов в ходе заседания Комитета Госдумы по бюджету.

К этой теме можно будет вернуться в новом бюджетном цикле, заявил глава Минфина РФ. А при формировании бюджета на ближайшую трехлетку в правительстве приняли решение базовые налоги не менять, сказал он.

Силуанов добавил, что взимать налог на сверхприбыль с компаний больше не планируется. По его словам, сверхдоходы банков будут поступать в бюджет через повышенные дивиденды.

Ранее Силуанов заявил, что средний размер пенсии в 2024 году вырастет до 23 244 рублей.