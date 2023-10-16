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Силуанов заявил о решении не менять базовые налоги в ближайшие 3 года

Владимир Рубанов
17:06 16.10.2023
Министр финансов России добавил, что взимать налог на сверхприбыль с компаний больше не планируется.
© Видео: Госдума РФ © Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости
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У Минфина нет планов менять ставки базовых налогов в предстоящий трехлетний период, включая налог на доходы физических лиц. Об этом заявил 16 октября министр финансов России Антон Силуанов в ходе заседания Комитета Госдумы по бюджету.

К этой теме можно будет вернуться в новом бюджетном цикле, заявил глава Минфина РФ. А при формировании бюджета на ближайшую трехлетку в правительстве приняли решение базовые налоги не менять, сказал он.

Силуанов добавил, что взимать налог на сверхприбыль с компаний больше не планируется. По его словам, сверхдоходы банков будут поступать в бюджет через повышенные дивиденды.

Ранее Силуанов заявил, что средний размер пенсии в 2024 году вырастет до 23 244 рублей.

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