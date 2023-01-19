В Петербурге ушла из жизни журналистка Бэлла Куркова

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В ночь на 19 января в Санкт-Петербурге ушла из жизни советская и российская журналистка Бэлла Куркова. О ее смерти сообщил заместитель руководителя телеканала «Культура» Александр Ефимович. Он отметил, что, вероятнее всего, похороны и прощание с Курковой состоятся в субботу.

«Сегодня ночью Бэлла Алексеевна скончалась в Петербурге в больнице после тяжелой болезни», - приводит его слова РИА Новости.

Журналистка начала свою карьеру в детской газете «Ленинские искры». Позднее она перешла на телевидение. Работала ведущей передачи ЛенТВ «Пятое колесо».

В 2000 году Куркова трудилась на позиции директора канала «Культура» в Санкт-Петербурге, а позже работала заместителем главного редактора по работе с Петербургом Главной редакции телеканала.

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