«Мтавари архи»: умер актер Вахтанг Кикабидзе

Зрителю Кикабидзе в наибольшей степени запомнился по легендарным кинокартинам «Мимино» и «Не горюй!».

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Народный артист Грузинской ССР, певец и актер Вахтанг Кикабидзе умер, передает «Мтавари архи». Ему было 84 года.

По данным СМИ, в последнее актер страдал от болезней. Как утверждает Sputnik Грузия, несколькими днями ранее ему стало плохо, потребовалась госпитализация.

Зрителю Кикабидзе в наибольшей степени запомнился по легендарным кинокартинам Георгия Данелии «Мимино», «Не горюй!».

Знаменитый режиссер ушел из жизни 4 апреля 2019 года. После того, как произошла эта трагедия, Кикабидзе, вспоминая о нем, как о близком друге, рассказал, что Данелия в шутку предложил ему встретиться после смерти.

Режиссер утверждал, что «уйдет первым», и после того, как актер войдет «в ворота святого Петра», Данелия будет ждать его «где-то справа».