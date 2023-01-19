Военнослужащие ВВО завершили обустройство ледовой переправы через Зейское «море»

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Специалисты материально-технического обеспечения Восточного военного округа завершили обустройство ледовой переправы через Зейское «море», сообщает пресс-служба округа. Работы выполняла рота дорожных войск из Приморья.

Протяженность ледовой переправы превышает пять километров. За сутки по ней могут проехать до 150 единиц колесной, либо гусеничной техники грузоподъемностью до 60 тонн. На переправе есть комендантские посты, контрольно-пропускной пункт, спасательные команды, пункт связи.

Каждый день проводится наблюдение гидрологического и ледового режима водоема. С помощью мотобуров и специального щупа выполняются замеры из лунок.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов