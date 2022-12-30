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Военнослужащие дорожных войск начали обустройство ледовой переправы через Зейское море

07:30 30.12.2022
К задаче по обустройству ледовой переправы приступила рота дорожных войск соединения материально-технического обеспечения ВВО из Приморского края.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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В целях качественного выполнения задач железнодорожными войсками округа по строительству второго пути Байкало-Амурской магистрали (БАМ) на севере Амурской области командование ВВО поставило задачу по устройству и содержанию временной переправы через Зейское море в условиях низких температур.

В ближайшее время водители самосвалов, которые перед каждым выездом проходят необходимый инструктаж о правилах эксплуатации переправы, перевезут через водоем скальный грунт, чтобы возвести земляное полотно под второй путь магистрали. По обеим сторонам водохранилища будет размещена специальная эвакуационная техника на случай аварийной остановки на льду.

К задаче по обустройству ледовой переправы приступила рота дорожных войск соединения материально-технического обеспечения (МТО) ВВО из Приморского края. Общая протяженность переправы составит более пяти километров, при этом ее пропускная способность составит порядка 150 единиц специальной военной техники за сутки. Грузоподъемность ледовой переправы составляет до 40 тонн для колесной и до 60 тонн гусеничной техники.

К настоящему моменту на данном участке организована дорожно-комендантская служба, ведутся работы по обустройству заездов. Военные каждый день проводят наблюдение гидрологического и ледового режима водоема для контроля провисания льда над водной гладью. Используя мотобуры и специальный щуп, специалисты выполняют замеры из лунок. Сейчас толщина льда составляет 30 сантиметров, при этом минимальная допустимая величина для движения техники должна составлять 80 см.

Ранее Минобороны России показало, как готовятся к Новому году военные на реконструкции БАМ. Личный состав встретит 2023 год на объектах работ и после праздников продолжит выполнение поставленных задач. К предстоящему празднику расположения военнослужащих украшены по-домашнему: установлены елки, готовится праздничный стол из блюд народов России. Также бойцам были вручены подарки от МО РФ.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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