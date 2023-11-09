Глава финского МО Хяккянен призвал Европу научиться защищаться без США

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Глава Минобороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что европейские страны должны уметь самостоятельно себя защитить, не прибегая к военной помощи Соединенных Штатов. В этом вопросе Хяккянен призвал ориентироваться на Финляндию и начать наращивание оборонной промышленности.

«Он призвал Европу взять на себя больше ответственности за свою безопасность, в том числе за счет развития оборонной промышленности, а также подготовки к сценарию, когда им придется действовать без США», - сообщает агентство Bloomberg.

Глава финского МО поставил Финляндию в пример другим странам и заявил об особом подходе страны к организации оборонной промышленности. По его словам, Финляндия привлекает к ней технологические компании, неправительственные организации, чтобы недружественным странам было трудно «найти лазейки».

Ранее в российский МИД был вызван финский посол Антти Хелантеря. Причиной недовольства стали конфронтационные действия Финляндии в отношении России. В частности, ведомство упомянуло отказ в выдаче виз.