МИД РФ вручил ноту финскому послу о прекращении приграничного сотрудничества

© Фото: Нина Зотина, РИА Новости

Посол Финляндии в РФ Антти Хелантеря был вызван в российский МИД. Ведомство недовольно конфронтационными действиями Финляндии в отношении РФ, в том числе отказами в выдаче виз россиянам, а также разрывом торгово-экономических отношений со страной.

«25 октября в МИД России был вызван посол Финляндии в России А. Хелантеря», - говорится в заявлении ведомства.

В связи с проводимой финской стороной политикой Россия разрывает соглашение с соседом о содействии приграничного сотрудничества, действовавшее с 2012 года.

В дипломатической ноте, направленной послу Финляндии, указано, что договор прекратит свое действие в январе следующего года.

Ранее стало известно, что финское правительство стремится облегчить процесс изъятия недвижимости россиян до конца срока своих полномочий в 2027 году. Подобные случаи, когда российские собственники лишались недвижимости, стали происходить все чаще, свидетельствуют данные финских правоохранительных органов.