Пленный рассказал, как заблудился и вышел на позиции ВСУ, а там оказались ВС РФ
Пленный украинец Виталий Кучерявый в своем рассказе продемонстрировал реальный уровень военного обучения в Германии. Запись беседы публикует Минобороны России.
Получивший повестку на работе Кучерявый заявил, что все роты его батальона ездили на обучение в Германию. Сам он тогда не поехал по состоянию здоровья.
Далее из рассказа пленного следует, что ни он, ни сослуживцы (которые принимали участие в обучении в Германии), прибыв на позиции, не смогли сориентироваться и в итоге зашли куда-то не туда.
На каком-то этапе Кучерявому и другим солдатам ВСУ показалось, что рядом свои, и даже когда те начали стрелять, заблудившиеся думали, что это ведут огонь украинцы.
Кое-как добравшись до окопов, потерявшие ориентировку бойцы попробовали было объясниться, но внезапно оказалось, что перед ними находятся российские войска. Так Кучерявый и попал в плен.
Также Виталий Кучерявый отметил большие потери в подразделениях ВСУ.
Ранее пленный украинец Степанов рассказал о скотском отношении командования к подчиненным в ВСУ.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.