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Пленный рассказал, как заблудился и вышел на позиции ВСУ, а там оказались ВС РФ

11:35 09.11.2023
Виталий Кучерявый заявил, что украинских мобилизованных отправляли в Германию на обучение, но из его рассказа следует, что оно не спасло их от элементарных ошибок.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Пленный украинец Виталий Кучерявый в своем рассказе продемонстрировал реальный уровень военного обучения в Германии. Запись беседы публикует Минобороны России. 

Получивший повестку на работе Кучерявый заявил, что все роты его батальона ездили на обучение в Германию. Сам он тогда не поехал по состоянию здоровья. 

Далее из рассказа пленного следует, что ни он, ни сослуживцы (которые принимали участие в обучении в Германии), прибыв на позиции, не смогли сориентироваться и в итоге зашли куда-то не туда.

На каком-то этапе Кучерявому и другим солдатам ВСУ показалось, что рядом свои, и даже когда те начали стрелять, заблудившиеся думали, что это ведут огонь украинцы. 

Кое-как добравшись до окопов, потерявшие ориентировку бойцы попробовали было объясниться, но внезапно оказалось, что перед ними находятся российские войска. Так Кучерявый и попал в плен. 

Также Виталий Кучерявый отметил большие потери в подразделениях ВСУ.

Ранее пленный украинец Степанов рассказал о скотском отношении командования к подчиненным в ВСУ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.  

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