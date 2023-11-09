Пленный рассказал, как заблудился и вышел на позиции ВСУ, а там оказались ВС РФ

Виталий Кучерявый заявил, что украинских мобилизованных отправляли в Германию на обучение, но из его рассказа следует, что оно не спасло их от элементарных ошибок.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Пленный украинец Виталий Кучерявый в своем рассказе продемонстрировал реальный уровень военного обучения в Германии. Запись беседы публикует Минобороны России.

Получивший повестку на работе Кучерявый заявил, что все роты его батальона ездили на обучение в Германию. Сам он тогда не поехал по состоянию здоровья.

Далее из рассказа пленного следует, что ни он, ни сослуживцы (которые принимали участие в обучении в Германии), прибыв на позиции, не смогли сориентироваться и в итоге зашли куда-то не туда.

На каком-то этапе Кучерявому и другим солдатам ВСУ показалось, что рядом свои, и даже когда те начали стрелять, заблудившиеся думали, что это ведут огонь украинцы.

Кое-как добравшись до окопов, потерявшие ориентировку бойцы попробовали было объясниться, но внезапно оказалось, что перед ними находятся российские войска. Так Кучерявый и попал в плен.

Также Виталий Кучерявый отметил большие потери в подразделениях ВСУ.

Ранее пленный украинец Степанов рассказал о скотском отношении командования к подчиненным в ВСУ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.