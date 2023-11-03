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Пленный Степанов рассказал о скотском отношении командования к подчиненным в ВСУ

11:22 03.11.2023
В ВСУ кормят раз в сутки, унижают и избивают мобилизованных. Самого Виталия отправили на передовую без подготовки.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Взятый в плен российскими бойцами украинец Виталий Степанов рассказал, как был мобилизован и попал на передовую. К нему домой приехали сотрудники военкомата вместе с полицией, которые силой скрутили Виталия и увезли. Видеозапись с рассказом пленного публикует Министерство обороны РФ.

«Держали двое суток, потом оформили документы затем заставили подписать бумаги. Медкомиссия была, но без моего участия», - сказал он.

После военкомата Виталия без подготовки отправили в 80-ю десантно-штурмовую бригаду.

«Отношение командиров к подчиненным было не очень людское, мягко говоря, а если выражаться своими словами - скотское отношение. Заставляли работать на начальников каких-то, для хаты дрова рубить, кормили не очень хорошо, раз в сутки, боевой дух вообще никакой у украинских солдат мобилизованных», - добавил пленный.

Виталий рассказал об издевательствах над солдатами в украинской армии. По словам пленного, сержанты и офицеры избивают подчиненных. За службу в ВСУ не платят, у мужчины не было денег даже на пачку сигарет.

Командиры определили место, где украинцы должны были оборудовать позицию. Когда готовили окопы начался обстрел. Российские военные устроили «ад» для бойцов ВСУ, обстреливали из минометов, также украинцы оказались под ударами дронов-камикадзе.

Виталий доложил командиру об обстановке, однако помочь ему не смогли. В итоге три боевика погибли. Чтобы выжить, Виталий спрятался в металлической трубе и когда услышал речь российских военнослужащих, сдался в плен. Русские солдаты отнеслись по человечески, накормили его, напоили и угостили сигаретами. Виталий на украинском языке призывал соотечественников избегать мобилизации.

Ранее другой украинец также признался, что не ожидал такой человечности в российском плену. Он также рассказал, что на Украине сажают в тюрьму тех, кто не желает воевать.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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