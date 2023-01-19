МИД запретил более 30 гражданам Новой Зеландии въезд в Россию

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Министерство иностранных дел России расширило стоп-лист в отношении граждан Новой Зеландии. В санкционный список российского внешнеполитического ведомства вошел 31 гражданин из числа представителей власти, журналистов и общественных деятелей, в том числе гражданский муж премьер-министра Джасинды Ардерн.

«В ответ на очередные санкции против российских физических и юридических лиц со стороны правительства Новой Зеландии, вводимые в рамках русофобской кампании "коллективного Запада", въезд в нашу страну на бессрочной основе закрывается дополнительно для 31 новозеландца», - сказано в заявлении МИД.

В министерстве добавили, что Москва продолжит деятельность по актуализации санкционного списка с учетом того, что официальный Веллингтон продолжает вводить новые ограничительные меры.

Ранее, в октябре, власти Новой Зеландии ввели санкции против 14 российских граждан, а также предприятий оборонного сектора и СМИ.