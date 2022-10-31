В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Новая Зеландия ввела новые санкции против граждан и оборонных предприятий РФ

Анна Касаткина
07:25 31.10.2022
Рестрикции затрагивают 14 российских граждан, включая акционеров и руководителей предприятий ОПК.
Новая Зеландия ввела новые санкции против граждан и оборонных предприятий РФ
© Фото: Pete Maclaine, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Власти Новой Зеландии ввели санкции против 14 российских граждан, а также предприятий оборонного сектора и СМИ. Об этом на пресс-конференции сообщила глава МИД страны Наная Махута.

По ее словам, санкции затрагивают 14 российских граждан. В их числе — руководители и акционеры компаний по производству ракет и огнестрельного оружия, члены военизированных формирований, связанных с частной военной компанией «Вагнер», уточняет ТАСС. В числе СМИ, которые попадают под рестрикции, Махута упомянула агентство News Front, базирующееся в Крыму.

Попавшим под санкции лицам запрещается въезд в Новую Зеландию, их самолеты не смогут заходить в воздушное пространство страны, судна — в порты. Активы лиц, против которых введены санкции, будут заморожены.

Ранее новые санкции в отношении российских граждан и компаний ввели США. В черный список включили еще восемь физических лиц и 12 организаций.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:00 Армия
Видео
Сотни спасенных жизней: участвующие в СВО военные медики получили госнаграды
05:15 В стране и мире
Видео
Два с половиной миллиона участников: как прошел восьмой Географический диктант от РГО
01:14 Армия
В Генштабе рассказали, где будут проходить службу призванные осенью новобранцы
21:38 В стране и мире
Офицер НАТО рассказал, почему ВСУ столкнулись с «логистическим кошмаром»
16:45 Спорт
Видео
«Таких голыми руками не возьмешь»: в Подмосковье прошел спортивный фестиваль «Победить и вернуться»
Популярное
Видео
ВС РФ уничтожили пусковую установку немецкой РСЗО MARS-2 в Николаевской области
Видео
Шойгу заявил о завершении мероприятий частичной мобилизации в России
Видео
Корреспондент «Звезды» прошел через минные поля, чтобы увидеть бойцов БАРС в зоне СВО
Видео
Путин на «Валдае» рассказал анекдот про кризис и русских
Видео
Путин: Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов
Видео
«Охамели просто»: Путин о признании Западом финансирования переворота на Украине
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.