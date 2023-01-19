Известную монгольскую поэтессу обвинили в госизмене

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Известная монгольская поэтесса Цоодолын Хулан обвиняется в государственной измене. Следователи Главного разведывательного управления страны задержали Хулан на двое суток.

Как сообщает издание Zarig, статья, по которой поэтессе предъявляется обвинение, предполагает сотрудничество со спецслужбой иностранного государства, похищение, сбор, хранение или передачу сведений, документов и предметов, относящихся к государственной тайне. Однако пока нет информации, в партнерстве со спецслужбами какой страны обвиняется Цоодолын Хулан.

Поэтесса также занимала пост штатного советника по культурной и религиозной политике бывшего президента Монголии Халтмаагийна Баттулги.

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