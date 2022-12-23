Подозреваемый в шпионаже для СБУ житель Биробиджана задержан ФСБ

Действуя по указаниям украинской разведки, россиянин собрал секретные сведения и передал их СБУ. Возбуждено уголовное дело.

© Фото: ФСБ РФ, РИА Новости

В Биробиджане ФСБ России пресекли противоправную деятельность помогавшего Службе безопасности Украины россиянина. Он планировал вступить в украинскую армию, сообщили в ведомстве.

«Пресечена противоправная деятельность жителя г. Биробиджана Валерия Качина, подозреваемого в совершении государственной измены в форме шпионажа в интересах СБУ... Подозреваемый задержан в Биробиджане при попытке покинуть регион и вылететь за рубеж для постоянного проживания и приобретения гражданства Украины, а также вступления в ряды вооруженных сил данного государства», - следует из сообщения ведомства.

По итогам оперативно-разыскных мероприятий было определено, что 35-летний россиянин собрал и передал секретные сведения о «критически важных объектах инфраструктуры Еврейской автономной области».

Задержание состоялось при попытке биробиджанца покинуть регион и вылететь за рубеж. Сейчас он находится под стражей.

Шпионажем мужчина начал заниматься по заданию украинской разведки, представителю которой и передал всю собранную секретную информацию, добавили в ФСБ.

Против Качина возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ - статье 275 «Государственная измена в форме шпионажа», «Государственная измена в форме оказания иной помощи представителям иностранного государства» и статье 276 «Шпионаж».

Ранее в пятницу ФСБ задержала сотрудничавших с СБУ россиян в Пермском крае, ЕАО и Ростовской области. По фактам инцидентов были возбуждены дела о госизмене и шпионаже.