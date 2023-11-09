«Каждый из вас - герой»: Колокольцев поздравил сотрудников МВД с их праздником

В марте в Санкт-Петербурге старший лейтенант Митрохин спас тонущего человека. Его и других отважных сотрудников МВД наградили в преддверии профессионального праздника.

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Сотрудникам МВД, проявившим мужество и отвагу при спасении погибавших, в преддверии профессионального праздника вручили награды. В церемонии принял участие глава ведомства Владимир Колокольцев. Министр подчеркнул, что быть полицейским - это призвание.

«Уважаемые коллеги, каждый из вас - герой. В сложных условиях вы не просто руководствовались должностными инструкциями, а следовали благородному душевному порыву. Мы гордимся вами», - сказал Колокольцев.

Все подвиги объединяет одно - счет времени шел на секунды. В марте в Петербурге недалеко от Эрмитажа старший лейтенант Константин Митрохин спас тонущего человека из полыньи. Чтобы не провалиться самому, офицер обвязался тросом и подполз к потерпевшему по льду. Он дотащил мужчину до берега и передал врачам.

Про подвиг сотрудника ППС из Коми, спасшего семью с двумя малолетними детьми из горящей многоэтажки, смотрите в сюжете телеканала «Звезда».

Ранее Колокольцев во главе российской делегации на заседании Объединенной коллегии МВД РФ и Армении в Ереване заявил о важности двустороннего сотрудничества. Позже глава МВД обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном перспективы взаимодействия силовых ведомств двух стран.