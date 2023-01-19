Экс-советник МО США Макгрегор считает, что украинские войска потеряли до 70% личного состава в боях за Соледар

Дуглас Макгрегор сказал, что для украинских военных Соледар стал «огромной кровавой баней», где было потеряно порядка 70% личного состава.

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Бывший советник Минобороны США полковник Дуглас Макгрегор поделился своими оценками последних событий, произошедших в Донбассе. В частности, речь шла о взятии российскими войсками города Соледар и о судьбе города Артемовск (для украинцев - Бахмут).

Макгрегор считает, что Артемовск будет освобожден российскими войсками в ближайшее время. Это может занять до двух-трех недель. Связывает он это с потерей украинскими националистами своих резервов, которые осуществляли контрнаступление на южном направлении.

Также американский военный чиновник полагает, что для украинской армии Артемовск стал «огромной кровавой баней». Он отметил, что у Украины на этом направлении было примерно 14-15 бригад по 4 000 человек. Сейчас потеряно, по его словам, порядка 70% личного состава. Обо всем этом он поделился в передаче на YouTube-канале «Прямые звонки с Дугласом Макгрегором».

«Все они (бригады. - Прим. ред.) теперь отведены, за исключением двух или трех. Они потеряли 70% состава. Соледар попал в руки россиян. Позицию в Бахмуте сложно удержать, он скоро падет», - оценил он.

Дуглас Макгрегор считает, что у Украины «осталось 140-150 тысяч человек, способных воевать». Сутками ранее в Минобороны РФ заявили об освобождении населенного пункта Соль в Донецкой Республике. Освобождение стало возможным благодаря добровольцам штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии ЮВО.