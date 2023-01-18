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В МО РФ заявили об освобождении населенного пункта Соль в ДНР

13:14 18.01.2023
Как сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, Соль взяли под контроль добровольцы штурмовых отрядов, которых поддерживали авиация, ракетные войска и артиллерия ЮВО.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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В Минобороны России рассказали об освобождении населенного пункта Соль в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков.

«На Донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа освободили населенный пункт Соль Донецкой Народной Республики», - сказал он.

Представитель Минобороны озвучил суточные потери вооруженных формирований Украины (ВФУ) в живой силе и военной технике на данном направлении. Как утверждает Конашенков, противник потерял до 90 своих бойцов, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, буксируемую гаубицу «Мста-Б» и боевую машину РСЗО «Град». Также Конашенков отчитался об уничтожении склада боеприпасов к украинским РСЗО HIMARS и «Град» в районе Краматорска.

На Южно-Донецком направлении артиллерийскими подразделениями Восточного и Южного военных округов, а также морской пехоты Тихоокеанского флота сорваны попытки атаки противника в направлении населенных пунктов Степного, Сладкого и Урожайного. Общие потери ВФУ в личном составе, по словам Конашенкова, составили до 90 человек.

Представитель Минобороны сообщил о боевой работе артиллеристов Западного военного округа на Купянском направлении. Как утверждает Конашенков, нанесены поражения подразделениям двух украинских мехбригад и одной бригады теробороны в Харьковской области и в ЛНР. Потери украинской стороны превысили 60 человек в личном составе. Также уничтожены несколько единиц техники, включая американскую буксируемую гаубицу М777.

Также Конашенков указал на успехи соединений Центрального военного округа и Воздушно-десантных войск, а также армейской и штурмовой авиации на Краснолиманском направлении. В результате ударов российских военных нанесены поражения подразделениям одной механизированной и двух десантно-штурмовых бригад в районах населенных пунктов Стельмаховка и Червоная Диброва, а также Серебрянского лесничества. Общие суточные потери ВФУ в личном составе превысили 90 человек.

В новой сводке о проведении специальной военной операции говорится и об уничтожении украинского штурмовика Су-25 в небе ДНР.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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