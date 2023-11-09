Армия Замминистра обороны Иванов передал икону «Спас Нерукотворный» группировке ВС РФ в Сирии Командующий группировкой по работе с верующими военнослужащими протоиерей Игорь Любченко получил икону от замминистра обороны РФ Тимура Иванова. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Замминистра обороны РФ Тимур Иванов передал помощнику командующего российской группировкой войск в Сирии по работе с верующими военнослужащими протоиерею Игорю Любченко икону «Спас Нерукотворный». Об этом сообщает Министерство обороны РФ. Ранее оборонное ведомство сообщило, что группировка получила орден Суворова. Торжественная церемония была проведена на авиабазе Хмеймим в Сирийской Арабской Республике. Орден к Боевому знамени группировки прикрепил замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров. Замглавы ведомства отметил, что награждение - высокая оценка государством работы командования, военных и гражданских, а также назвал выполнение группировкой задач в Сирии образцом служения Отечеству. Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика