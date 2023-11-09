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Заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров вручил орден Суворова российской группировке войск в Сирии.

Вручение состоялось на территории российской авиабазы Хмеймим в Сирийской Арабской Республике.

Указом президента России Владимира Путина российская группировка войск в САР награждена орденом Суворова за заслуги в обеспечении безопасности государства, героизм, мужество и самоотверженность, проявленные личным составом в ходе проведения операции по поддержанию международного мира.

«Награждение орденом - это высокая оценка работы командования, военнослужащих и гражданского персонала группировки. Сегодня, в значимый исторический день, я горжусь тем, что прикрепляю к Боевому знамени группировки войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике орден Суворова», - отметил в своем выступлении перед личным составом группировки генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров.

Заместитель министра обороны России отметил, что весь личный состав группировки выполнял боевые и специальные задачи на территории Сирийской Арабской Республики на протяжении восьми лет. Как заявил Евкуров, группировка является образцом служения Отечеству, демонстрирует верность лучшим традициям российского воинства и с полной самоотдачей выполняет все поставленные Верховным главнокомандующим Вооруженными силами России задачи.

В торжественной церемонии приняли участие командование и личный состав российской группировки войск в Сирии, представители Вооруженных сил Сирии и приглашенные гости.

Кроме того, в ходе рабочей поездки на авиабазу заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов передал помощнику командующего группировкой по работе с верующими военнослужащими протоиерею Игорю Любченко икону «Спас Нерукотворный».

Ранее на авиабазе Хмеймим в Сирии открыли памятник Героям России генерал-лейтенанту Валерию Асапову и старшему лейтенанту Александру Прохоренко, которые погибли в борьбе с международным терроризмом в САР. Военнослужащие российской группировки войск в САР возложили цветы к памятникам героев.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.