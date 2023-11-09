Армия Армия Армия

Евкуров вручил орден Суворова российской группировке войск в Сирии

09:17 09.11.2023
Мероприятие состоялось на территории российской авиабазы Хмеймим.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров вручил орден Суворова российской группировке войск в Сирии.

Вручение состоялось на территории российской авиабазы Хмеймим в Сирийской Арабской Республике.

Указом президента России Владимира Путина российская группировка войск в САР награждена орденом Суворова за заслуги в обеспечении безопасности государства, героизм, мужество и самоотверженность, проявленные личным составом в ходе проведения операции по поддержанию международного мира.

«Награждение орденом - это высокая оценка работы командования, военнослужащих и гражданского персонала группировки. Сегодня, в значимый исторический день, я горжусь тем, что прикрепляю к Боевому знамени группировки войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике орден Суворова», - отметил в своем выступлении перед личным составом группировки генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров.

Заместитель министра обороны России отметил, что весь личный состав группировки выполнял боевые и специальные задачи на территории Сирийской Арабской Республики на протяжении восьми лет. Как заявил Евкуров, группировка является образцом служения Отечеству, демонстрирует верность лучшим традициям российского воинства и с полной самоотдачей выполняет все поставленные Верховным главнокомандующим Вооруженными силами России задачи.

В торжественной церемонии приняли участие командование и личный состав российской группировки войск в Сирии, представители Вооруженных сил Сирии и приглашенные гости.

Кроме того, в ходе рабочей поездки на авиабазу заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов передал помощнику командующего группировкой по работе с верующими военнослужащими протоиерею Игорю Любченко икону «Спас Нерукотворный».

Ранее на авиабазе Хмеймим в Сирии открыли памятник Героям России генерал-лейтенанту Валерию Асапову и старшему лейтенанту Александру Прохоренко, которые погибли в борьбе с международным терроризмом в САР. Военнослужащие российской группировки войск в САР возложили цветы к памятникам героев.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:17 Армия
Видео
Евкуров вручил орден Суворова российской группировке войск в Сирии
08:52 В стране и мире
Украинский БПЛА сбросил три кассетных снаряда на маслодельный комбинат под Курском
08:43 В стране и мире
Володин заявил об ответных мерах в адрес стран G7 за заморозку российских активов
08:10 В стране и мире
Yeni Safak: Турция намерена через суд признать Израиль военным преступником
05:48 В стране и мире
Шииты выпустили 15 ракет по базе США на востоке Сирии
Популярное
Трамп заявил, что рассмотрит кандидатуру Такера Карлсона на пост вице-президента
Видео
«Совковое немножко»: Матвиенко предложила Роспотребнадзору «осовременить» полное название
Видео
Лавров заявил, что не видит ничего страшного в праздновании Хеллоуина
Видео
Сотрудница ОПК Трубихина объяснила, как абрикосом очистить танк
Россиянин потерял полмиллиона рублей из-за отмены рейса в Стамбул
Россия готовится запустить космический аппарат за пределы Солнечной системы
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.