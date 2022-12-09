МИД РФ зеркально ответил на вызов посла России в Оттаве

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Посла Канады в РФ Элисон ЛеКлер вызвали в российский МИД в связи с участившимися случаями вызовов в канадское внешнеполитическое ведомство руководителя российской дипмиссии в Оттаве Олега Степанова. В МИД РФ назвали вызовы посла России в Канаде «безосновательными».

«Девятого декабря в МИД России была вызвана посол Канады в Москве Элисон ЛеКлер для представления в связи с участившимися безосновательными вызовами в канадское внешнеполитическое ведомство посла России в Оттаве Олега Степанова», - говорится в публикации «О демарше послу Канады в Москве» на сайте МИД.

МИД РФ заострил внимание канадского посла на недружественную атмосферу, которая нагнетается официальной Оттавой.

«С российской стороны подчеркнуто, что в атмосфере русофобии, нагнетаемой официальными властями Канады, подобные демарши, продиктованные сугубо внутриполитической конъюнктурой, идет ли речь о продвигаемых Оттавой "нетрадиционных ценностях" или ложных исторических нарративах, выходят за рамки нормальной дипломатической практики», - отметили в МИД РФ.

Кроме того, МИД РФ сделал акцент на военных преступлениях киевского режима, которые не хочет замечать Канада.

«Внимание Э. ЛеКлэр было также привлечено к конкретным фактам военных преступлений поддерживаемого Оттавой режима в Киеве, демонстративно игнорируемых канадской стороной. Указано и на недопустимость провокационных действий, представляющих собой прямое вмешательство во внутренние дела Российской Федерации», - резюмировали в МИД РФ.

Ранее сообщалось, что российского посла вызывали в МИД Канады из-за несогласия с российской позицией по «голодомору» в СССР 1930-х годов и критикой нетрадиционных семейных отношений.