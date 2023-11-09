ВВС Израиля провел ночную атаку по военным позициям на юге Сирии

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Воздушные силы Армии обороны Израиля нанесли удары по военным позициям на юге Сирии. Об этом в заявлении сообщило министерство обороны Сирии.

Министерство отметило, что авиаудар был совершен со стороны Баальбека в Ливане в 22:50 по местному времени. В результате воздушной атаки позиции получили «некоторый материальный ущерб».

«В среду вечером около 22.50 израильский противник совершил воздушную агрессию со стороны Баальбека в Ливане, нанеся удары по некоторым военным позициям в южном регионе Сирии, в результате нанесен некоторый материальный ущерб», - говорится в заявлении сирийского оборонного ведомства.

Официальный представитель ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари в ходе вечернего брифинга 7 ноября сообщил, что ВВС Израиля занимаются сопровождением сухопутных сил армии Израиля. Он также добавил, что истребители еврейского государства атакуют цели по всему Ближнему Востоку, создающие угрозу безопасности Израиля.