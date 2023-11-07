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Генерал Хагари заявил, что ВВС Израиля наносят удары по всему Ближнему Востоку

Никита Черненко
02:12 07.11.2023
Израильский генерал заявил, что ВВС ЦАХАЛ наносит удары по любой угрозе еврейскому государству на Ближнем Востоке.
Генерал Хагари заявил, что ВВС Израиля наносят удары по всему Ближнему Востоку
© Фото: IMAGO Atia Darwish apa images Globallookpress
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Официальный представитель Армии обороны Израиля бригадный генерал Даниэль Хагари рассказал об успешной работе ВВС Израиля по сопровождению сухопутных войск ЦАХАЛ. Об этом он сообщил в ходе вечернего брифинга.

Генерал подчеркнул, что истребители F-35 Adir ( израильская модификация истребителя США пятого поколения F-35) наносят удары с дистанций до 200 метров и прикрывают продвижение сухопутных сил ЦАХАЛ. Он также отметил, что воздушные силы ЦАХАЛ атакуют цели по всему Ближнему Востоку, создающие угрозу безопасности Израилю.

«Параллельно ВВС Израиля наносят удары по всему Ближнему Востоку против любой угрозы или интересов безопасности Израиля», - заявил Хагари.

Вчера издание Haaretz со ссылкой на военных передало о намерении ЦАХАЛ войти в Газу в течение двух суток. Целью военных называется полное уничтожение бойцов палестинского движения ХАМАС.

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