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Постпред РФ при ООН назвал нарушением международного права обстрел Донецка ВСУ

Никита Черненко
00:03 09.11.2023
Небензя подчеркнул, что украинские боевики целенаправленно уничтожают мирное население ДНР.
Постпред РФ при ООН назвал нарушением международного права обстрел Донецка ВСУ
© Фото: Luiz Rampelotto EuropaNewswire Globallookpress
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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе срочного заседания Совбеза раскрыл детали террористической атаки ВСУ по Донецку 7 ноября. Он заявил, что обстрелы столицы ДНР украинскими националистами являются нарушением международного права.

Постпред России сообщил, что по центру города были выпущены ракеты из РСЗО HIMARS и «Ураган», которые нанесли повреждения зданию Управления труда и социальной защиты, нескольким жилым домам и маршрутному такси. Он также подчеркнул, что удары наносились трижды в течение дня по тактике «двойных ударов», жертвами которых чаще всего становятся выезжающие на место спасатели, сотрудники полиции и журналисты.

«Прекрасно зная, что на места нанесения огневого удара вскоре прибывают сотрудники оперативных служб (спасатели, медики, полиция), а также журналисты, ВСУ наносят повторные удары во время их работы, мешая эвакуировать раненых и погибших, а также не позволяя сотрудникам МЧС полноценно приступить к ликвидации последствий обстрелов», - заявил Небензя.

Срочное заседание СБ ООН было запрошено российским представительством после атаки Донецка украинскими боевиками. В результате ракетного обстрела погибли 20 человек, повреждения

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