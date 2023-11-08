В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин заявил о попытках расшатать обстановку в странах СНГ

Ирина Елагина
09:09 08.11.2023
Глава государства отметил, что глобальная нестабильность отражается на ситуации в Евразии.
Путин заявил о попытках расшатать обстановку в странах СНГ
© Фото: пресс-служба президента РФ
Читайте нас на:

Президент России Владимир Путин заявил о новых угрозах для СНГ в видеообращении к участникам встречи секретарей совбезов стран Содружества.

«Действия некоторых стран прямо направлены на расшатывание в странах СНГ легитимной власти, общественной стабильности и традиционных ценностей, на нарушение наших традиционно тесных торговых, кооперационных, культурных связей», - отметил Путин.

Глава государства подчеркнул, что экономика страдает из-за «глобальной нестабильности», которая «проецируется и на Евразию».

Ранее сообщалось о заседании Совета министров иностранных дел СНГ в Бишкеке, где были одобрены проекты договоров о статусе русского языка, укреплении связей в правовой и культурной сферах.

Напомним, что Владимир Путин намерен посетить с официальным визитом Казахстан и в интервью «Казахстанской правде» подчеркнул важность дружеских отношений между нашими странами для «уверенного развития и процветания, для повышения качества жизни наших граждан».

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:54 Армия
В Ростехе заявили об успешном применении новых снарядов «Краснополь» в зоне СВО
08:16 В стране и мире
В Конгрессе США поддержали проект о передаче Киеву активов России
07:11 В стране и мире
Октябрь 2023 года стал самым теплым за всю историю наблюдений в мире
06:11 В стране и мире
Видео
Расчет ЗРК «Тор» сбил вражеский БПЛА при попытке атаки населенного пункта
04:27 В стране и мире
МВД России объявило в розыск судью МУС, выдавшего ордер на арест Путина
Популярное
Видео
Лавров заявил, что не видит ничего страшного в праздновании Хеллоуина
Видео
Сотрудница ОПК Трубихина объяснила, как абрикосом очистить танк
Россиянин потерял полмиллиона рублей из-за отмены рейса в Стамбул
Россия готовится запустить космический аппарат за пределы Солнечной системы
В Больших Жеребцах ребенок выпрыгнул из окна из-за кошачьего корма
Патриарх Кирилл объявил об обнаружении оригинала иконы Казанской Божией Матери
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.