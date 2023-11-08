Путин заявил о попытках расшатать обстановку в странах СНГ

Глава государства отметил, что глобальная нестабильность отражается на ситуации в Евразии.

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Президент России Владимир Путин заявил о новых угрозах для СНГ в видеообращении к участникам встречи секретарей совбезов стран Содружества.

«Действия некоторых стран прямо направлены на расшатывание в странах СНГ легитимной власти, общественной стабильности и традиционных ценностей, на нарушение наших традиционно тесных торговых, кооперационных, культурных связей», - отметил Путин.

Глава государства подчеркнул, что экономика страдает из-за «глобальной нестабильности», которая «проецируется и на Евразию».

Ранее сообщалось о заседании Совета министров иностранных дел СНГ в Бишкеке, где были одобрены проекты договоров о статусе русского языка, укреплении связей в правовой и культурной сферах.

Напомним, что Владимир Путин намерен посетить с официальным визитом Казахстан и в интервью «Казахстанской правде» подчеркнул важность дружеских отношений между нашими странами для «уверенного развития и процветания, для повышения качества жизни наших граждан».