Путин заявил о попытках расшатать обстановку в странах СНГ
Президент России Владимир Путин заявил о новых угрозах для СНГ в видеообращении к участникам встречи секретарей совбезов стран Содружества.
«Действия некоторых стран прямо направлены на расшатывание в странах СНГ легитимной власти, общественной стабильности и традиционных ценностей, на нарушение наших традиционно тесных торговых, кооперационных, культурных связей», - отметил Путин.
Глава государства подчеркнул, что экономика страдает из-за «глобальной нестабильности», которая «проецируется и на Евразию».
Ранее сообщалось о заседании Совета министров иностранных дел СНГ в Бишкеке, где были одобрены проекты договоров о статусе русского языка, укреплении связей в правовой и культурной сферах.
Напомним, что Владимир Путин намерен посетить с официальным визитом Казахстан и в интервью «Казахстанской правде» подчеркнул важность дружеских отношений между нашими странами для «уверенного развития и процветания, для повышения качества жизни наших граждан».