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ФСБ задержала пособника украинских спецслужб в Бурятии за госизмену

Игнат Далакян
10:02 08.11.2023
Против злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.
© Видео: ФСБ © Фото: ФСБ
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Федеральная служба безопасности задержала пособника украинской разведки в Бурятии, он склонял российских военнослужащих перейти на сторону украинской армии непосредственно в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ.

«Подозреваемый склонял российских военнослужащих к переходу на сторону ВСУ после прибытия в зону проведения спецоперации», - говорится в сообщении ведомства.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.

Ранее сотрудниками ФСБ был задержан житель Донецкой Народной Республики при попытке передачи Украине секретных данных. Задержанный также предпринимал попытку поступить на военную службу по контракту в РФ для получения составляющих гостайну сведений. 

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