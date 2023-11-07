ФСБ задержала жителя ДНР при попытке передачи Украине секретных данных

Задержанный также пытался поступить на военную службу по контракту, чтобы узнать сведения, составляющие гостайну, и передать их украинской стороне.

© Видео: ФСБ России © Фото: ФСБ России

Сотрудники УФСБ РФ по Донецкой Народной Республике задержали человека, подозреваемого в передаче секретной информации украинской стороне. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности России.

Согласно сообщению, житель ДНР пытался пойти на военную службу по контракту, чтобы добыть сведения, составляющие государственную тайну. С представителями украинской стороны он связывался с помощью тайников, а также через закрытые сообщества в мессенджерах.

Были приняты меры, и благодаря проведению оперативных мероприятий удалось предотвратить ущерб безопасности страны и потери среди российских бойцов.

Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ о государственной измене.

Ранее в Кузбассе сотрудниками Федеральной службы безопасности был задержан член украинского киберподразделения в Кузбассе. Мужчина осуществлял компьютерные атаки на российские информационные ресурсы.