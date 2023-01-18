Володин призвал рассмотреть на трибунале заявления руководства Украины, Меркель и Олланда

Спикер Госдумы добавил, что решение начать спецоперацию предотвратило катастрофу и было принято на опережение.

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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выразил мнение, что признания украинского руководства, бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель и экс-президента Франции Франсуа Олланда в том, что Минские соглашения оказались способом дать время Киеву на милитаризацию, должны стать основаниями для международного военного трибунала над ними.

«Эти руководители замышляли начать мировую войну с предсказуемыми последствиями. И заслуживают наказания за свои преступления», - написал Володин у себя в Telegram.

Кроме того, политик подчеркнул, что решение начать спецоперацию на Украине не допустило катастрофы и гибели большого количества людей, назвав его «принятым на опережение».

Ранее Вячеслав Володин заявил, что специальная военная операция на Украине решает задачи обеспечения безопасности не только нашей страны, но и всего мира, и это очевидно для всех. Вместе с тем спикер Госдумы назвал поддержку участников СВО постоянный приоритет ГД.