Украинские боевики 21 раз за сутки атаковали ДНР

В общей сложности боевики выпустили по территории ДНР 123 боеприпаса.

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Украинские боевики обстреляли территорию Донецкой Народной республики (ДНР) 21 раз за сутки. По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), националисты выпустили 123 снаряда.

«На донецком направлении противник совершил 10 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. На горловском - 10 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На харцызском - один обстрел из РСЗО "Himars"», - сказано в сообщении ведомства в Telegram.

В СЦКК добавили, что под атакой со стороны Украины оказались Донецк, Зайцево, Горловка, Широкая Балка, Пантелеймоновка, Александровка, а также Благодатное и Харцызск.

Ранее украинские боевики в очередной раз обстреляли Донецк четырьмя снарядами «натовского» калибра. В зоне обстрела неонацистов оказались два района города.