Владимир Путин заметил, что попытка провокации еврейских погромов в России имела место быть через украинскую агентуру.

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Президент России Владимир Путин констатировал свинское поведение стран Запада, которые одновременно якобы поддерживают Израиль и при этом пытаются спровоцировать еврейские погромы в России.

Путин уточнил, что попытка провокации погромов была через украинскую агентуру.

Он добавил, что Запад это делает для того, чтобы раскачать ситуацию внутри России, что является совершенно недопустимым.

Путин в противоположность погромщикам привел в пример уроженцев Кавказа, которые воюют в зоне спецоперации.

Кроме этого, Путин заявил, что в составе Российской империи не было никакой Украины.