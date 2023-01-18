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Экономист МГУ Осипов рассказал, как форум в Давосе может изменить цены на кофе

Алексей Курильченко
09:30 18.01.2023
Президент Гондураса Сиомара Кастро предложила создать организацию экспортеров кофе, что может в итоге повысить цены на бодрящий напиток.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В ходе Всемирного экономического форума в Давосе президент Гондураса Сиомара Кастро предложила создать организацию экспортеров кофе - некий аналог нефтяной ОПЕК. По мнению представителей Швейцарии, данный шаг «будет способствовать справедливому ценообразованию» на мировых рынках. Как возможное создание «кофейного ОПЕК» может отразиться на цене чашки бодрящего напитка для россиян рассказал в эфире программы «Сегодня утром» на телеканале «Звезда» заведующий кафедры мировой экономики и управления внешнеэкономической деятельностью МГУ им. Ломоносова Владимир Осипов.

«На бирже кофе стоит полтора доллара за фунт - то есть около трех долларов за килограмм. Теперь вопрос - сколько стоит пачка кофе у нас в магазинах? Полторы-две тысячи рублей. Производитель кофе на бирже получает сущие копейки. Они хотят создать "кофейный ОПЕК", потому что недополучают», - рассказал эксперт.

Если такая организация будет создана, то это гарантированно отразится на конечной цене для потребителя.

«Любое повышение любого компонента любого продукта всегда оплачивает покупатель», - сказал Осипов.

При этом остается вопрос выгоды для России создания данной организации. Наша страна находится в первой пятерке покупателей этого продукта, отметил эксперт.

«Формально нет, не выгодно. Но с точки зрения того, чтобы добиться справедливости в многополярном мире, которого мы пытаемся добиться, думаю, что мы поддержим эту идею», - полагает Осипов.

Ранее доминиканский посол в Москве Ханс Данненберг заявил, что республика планирует наладить поставки кофе, рома, авокадо и сигар в Россию. Сейчас страна старается наладить поставки кофе через Армению и Казахстан. Кроме того, его можно завозить через Узбекистан и Таджикистан.

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