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Доминикана планирует наладить поставки кофе в Россию через Армению и Казахстан

Сергей Лебедев
07:38 04.12.2022
Также его можно завозить через Узбекистан и Таджикистан.
Доминикана планирует наладить поставки кофе в Россию через Армению и Казахстан
© Фото: Creativ Studio Heinemann, imageBROKER.com, GlobalLookPress
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Доминикана планирует наладить поставки рома, кофе, авокадо и сигар в Россию. Об этом заявил посол республики в Москве Ханс Данненберг.

«Мы много экспортируем кофе в Россию. Когда туристы стали ездить в Доминикану, им очень понравился наш кофе, и в аэропорту даже стали размещать рекламу на русском языке со ссылкой, где этот кофе можно купить в Москве. Сейчас он тоже продается, но стоит подороже, в два раза примерно, за этот год объем сократился из-за трудностей в логистике», - передает РИА Новости слова дипломата.

Ханс Данненберг отметил, что сейчас Доминикана старается наладить поставки кофе через Армению и Казахстан. Кроме того, его можно завозить через Узбекистан и Таджикистан. Также Ереван можно использовать для экспорта наших сигар, табака, рома и авокадо.

Отметим, весной эксперты оценили вероятность дефицита кофе в России. Производители и импортеры не считают ситуацию критической. 

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