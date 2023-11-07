Politico: использование активов РФ для Украины несет риски для стран ЕС

Европейские страны боятся передавать замороженные активы РФ Украине, так как для этого сейчас нет правовой основы.

© Фото: Philipp von Ditfurth, dpa, Globallookpress

Беспрецедентное использование замороженных российских активов для нужд Украины может полечь за собой риски. Это волнует некоторые страны Евросоюза, в том числе Бельгию и Люксембург, пишет газета Politico.

«Мы вместе со странами "Большой семерки" и Европейской комиссией ищем структурное решение проблемы замороженных активов, которое не дестабилизирует международную финансовую систему», - приводит издание слова премьер-министра Бельгии Александра Де Кроо.

Политик подчеркнул, что для использования российских активов нужна правовая основа, которой на данный момент нет. Газета пишет, что Бельгия и Люксембург хотят избежать рисков, которые может повлечь за собой такой беспрецедентный шаг.

Ранее стало известно, что конфискация замороженных активов РФ может обратиться дестабилизацией мировой финансовой системы. Газета Financial Times сообщила, что другие страны могут начать резко выводить свои активы из Европы из-за боязни потерять их.